Насколько медленнее NVIDIA GeForce RTX 2080 и 2070 будут работать в тонких ноутбуках в сравнении с полноразмерными видеокартами

Вполне закономерно, лидирует по производительности полноразмерная NVIDIA GeForce RTX 2080. Она показала себя на 37% быстрее версии RTX 2080 Max-Q. На втором месте находится NVIDIA GeForce RTX Она оказалась на 8% медленнее RTX 2080 Max-Q и на 8% быстрее RTX 2070 Max-Q.

Видеокарта GeForce RTX 2060 оказалась на 18% медленне, чем GeForce RTX 2070 Max-Q.