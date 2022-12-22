Насколько ноутбучная версия топовой NVIDIA RTX 4090 окажется менее «прожорливой», чем настольная

Так, например, топовый адаптер RTX 4090 получит TGP в 150 Вт — это в три раза ниже, чем у настольной версии. Дополнительные 25 Вт будут потребляться в режиме Dynamic Boost. В свою очередь частота работы видеокарты будет варьироваться в пределах от 1,59 до 2,04 ГГц.

RTX 4080, как ни странно, будет потреблять столько же. Но работать GPU сможет уже на более высоких частотах — от 1,86 до 2,28 ГГц.

Модели RTX 4070, 4060 и 4050 получат TGP до 140 Вт.

Напомним, что CES 2023 стартует уже 3 января. Прогнозируемая дата старта продаж ноутбучных RTX 4090 и 4080 — начало февраля, а RTX 4070 — конец месяца.