Насколько подорожала техника Apple в России за последний месяц

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 12:52
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Насколько подорожала техника Apple в России за последний месяцИ какой сегмент наименее изменился в цене
Около двух недель назад Apple объявила о приостановлении продаж своей продукции в России. С тех пор многое изменилось, но главное — цена на новинки яблочной корпорации.
Специалисты сервиса сравнения товаров и цен Price.ru провели исследование, которое показало, как изменилась цена на гаджеты Apple с 23 февраля по 15 марта. Так, например, стоимость iPhone выросла на на 24–34%. Наибольшее подорожание коснулось iPhone 13 и 13 Pro на 128 ГБ, которые прямо сейчас стоят 96 и 125 тыс рублей соответственно.
Если говорить о ноутбуках бренда, то тут ситуация ещё печальнее. Так, рост цен на MacBook доходит до 142%. Есть даже модели, которые стоят в два раза дороже прежнего. Тот же MacBook Pro 16” на базе M1 Pro с 16 ГБ оперативной памяти стоит рекордные для себя 480 тыс рублей.
Меньше остальных изменились цены на планшеты. В этом сегменте наблюдается рост в район 13-34%,