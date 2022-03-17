Насколько подорожала техника Apple в России за последний месяц

Специалисты сервиса сравнения товаров и цен Price.ru провели исследование, которое показало, как изменилась цена на гаджеты Apple с 23 февраля по 15 марта. Так, например, стоимость iPhone выросла на на 24–34%. Наибольшее подорожание коснулось iPhone 13 и 13 Pro на 128 ГБ, которые прямо сейчас стоят 96 и 125 тыс рублей соответственно.

Если говорить о ноутбуках бренда, то тут ситуация ещё печальнее. Так, рост цен на MacBook доходит до 142%. Есть даже модели, которые стоят в два раза дороже прежнего. Тот же MacBook Pro 16” на базе M1 Pro с 16 ГБ оперативной памяти стоит рекордные для себя 480 тыс рублей.

Меньше остальных изменились цены на планшеты. В этом сегменте наблюдается рост в район 13-34%,