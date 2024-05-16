Насколько слабее процессоры в младших версиях iPad Pro M4 по сравнению с топовыми моделями

Несмотря на то, что топовая версия превосходит M2 и M3, а также сохраняет преимущество над M3 Pro и Snapdragon X Elite, различия между базовой и топовой версиями минимальны.

Процессор M4 с 9 ядрами, который имеет конфигурацию «3 + 6», показал в Geekbench 6 результаты 3630 в одноядерном и 13 060 в многоядерном тестах.

Топовая версия с 10 ядрами (конфигурация «4 + 6») набрала 3767 и 14 677 соответственно. Таким образом, разница в производительности многоядерного режима составляет всего 2%.

Покупатели iPad Pro могут сэкономить, выбрав базовую версию с 9 ядрами, так как реальных преимуществ использования 10-ядерного процессора в повседневной работе маловероятно.

Однако Apple ограничивает возможность сочетания 10-ядерного процессора с 8 ГБ оперативной памяти, заставляя потребителей выбирать варианты с 16 ГБ оперативки и большим объемом внутреннего хранилища (1 ТБ и 2 ТБ).