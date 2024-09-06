Настолько безрамочный, что даже веб-камера пристёгивается: представлен HONOR MagicBook Art 14

Устройство, выполненное из магниевого сплава и титана, весит всего 1 кг при толщине в 1 см, что делает его одним из самых компактных ноутбуков на рынке. Ультраяркий 14.6-дюймовый AMOLED-экран занимает 97% площади передней панели.

Производительность ноутбука обеспечивает процессор Intel Core Ultra 7 155H, а благодаря технологии HONOR OS Turbo 3.0 и алгоритмам искусственного интеллекта, устройство работает без перегрева, но бережливо относясь к заряду батареи. Полного заряда батареи на 60 Вт·ч хватает на 9.5 часов работы.

Аудиосистема MagicBook Art 14 оснащена шестью динамиками и поддержкой пространственного аудио, что делает его отличным вариантом для прослушивания музыки и просмотра фильмов.