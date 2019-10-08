Назван будущий Apple MacBook с самой быстрой зарядкой

Так, по данным китайского издания Chongdiantou, новый 16-дюймовый MacBook Pro оснастят самой быстрой зарядкой среди всех ноутбуков компании, существующих на сегодняшний день. Такое предположение было выдвинуто на основе утекшей информации о том, что MacBook Pro на 16 дюймов будет поставляться с адаптером питания USB-C, мощность которого составит 96 Вт.

Это хоть и маленький, но шаг вперед со стороны компании, учитывая, что с нынешним поколением MacBook Pro на 15 дюймов компания в комплект ложит адаптер лишь на 87 Вт. А если взять в расчет, что компания также изменит тип клавиатуры с бабочки на что-то более износостойкое, обновление обещает получиться по-настоящему интересным. Напомним, что анонс новых устройств от Apple, в число которых помимо ноутбука должен войти новый iPad Pro, судя по слухам состоится уже до конца октября.