Назван лучший процессор в ноутбуках дешевле 30 тысяч рублей

В качестве главных претендентов на звание “лучшего процессора” в данном сегменте автор выбрал три чипа: Intel Core i3-7020U, Intel Pentium Gold 4417U и AMD Athlon 300U. Далее он “прогнал” их через тестирование в различных рабочих условиях, в том числе при рендеринге видео в 4К в Adobe Premiere Pro 2019, архивировании папки объемом 11 ГБ в WinRAR 5.40, работе веб-приложений в Google и т.д. С результатами тестирований вы можете ознакомиться на изображениях ниже: