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Назван лучший процессор в ноутбуках дешевле 30 тысяч рублей
Крайне полезная информация для всех тех, кто рассматривает ноутбук в подобном ценовом сегменте
Сергей Плотников, автор издания 3DNews, опубликовал свежий материал, в котором помимо всего прочего, назвал лучший процессор в ноутбуках дешевле 30 тысяч рублей.
В качестве главных претендентов на звание “лучшего процессора” в данном сегменте автор выбрал три чипа: Intel Core i3-7020U, Intel Pentium Gold 4417U и AMD Athlon 300U. Далее он “прогнал” их через тестирование в различных рабочих условиях, в том числе при рендеринге видео в 4К в Adobe Premiere Pro 2019, архивировании папки объемом 11 ГБ в WinRAR 5.40, работе веб-приложений в Google и т.д. С результатами тестирований вы можете ознакомиться на изображениях ниже:
По итогу, после достаточно обширного исследования вопроса, Плотников пришел к выводу, что лучшим выбором, при покупке ноутбука дешевле 30 тыс рублей, будет решение от AMD, а именно Athlon 300U.