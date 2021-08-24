Названа дата анонса первого планшета Realme

Ноутбуки и планшеты
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Названа дата анонса первого планшета RealmeСудя по всему, ждать осталось совсем недолго
Последние пару месяцев по сети ходит множество слухов о двух новинках Realme — первом ноутбуке и первом планшете компании. И вот, наконец-то, в сети появилась информация о том, когда же стоит ждать анонса долгожданного Realme Pad.
По данным популярного YouTube-блогера из Индии Сахила Кароула, соответствующая презентация пройдёт уже через пару недель — 9 сентября. Если это так, то уже со дня на день можно ожидать старт рекламной кампании с привлечением внимания к новинке.
Напомним, что прежние слухи приписывают Realme Pad 10,4-дюймовый AMOLED-дисплей, а также 6 ГБ оперативной памяти и всего лишь 64 ГБ памяти постоянной. Ёмкость аккумулятора устройства должна составить 7100 мАч, а обе камеры (фронтальная и основная) получат 8 Мп модули.
О цене планшета никакой информации пока что нет.