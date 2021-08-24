Названа дата анонса первого планшета Realme

Напомним, что прежние слухи приписывают Realme Pad 10,4-дюймовый AMOLED-дисплей, а также 6 ГБ оперативной памяти и всего лишь 64 ГБ памяти постоянной. Ёмкость аккумулятора устройства должна составить 7100 мАч, а обе камеры (фронтальная и основная) получат 8 Мп модули.

О цене планшета никакой информации пока что нет.