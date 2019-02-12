Названа дата выхода новых устройств Apple

Сразу два ресурса раскрыли сроки выхода новых устройств Apple — второго поколения беспроводных наушников AirPods, долгожданной беспроводной зарядной станции AirPower, нового доступного планшета iPad и компактного iPad mini 5.

Греческий iPhoneHellas утверждает, что получил эксклюзивную информацию от надёжного источника из цепочки производственных поставок Apple в Китае. По данным этого источника, Apple начнёт принимать предварительные заказы на AirPods 2, AirPower и новые iPad с 22 марта 2019 года, а доставка заказов и розничные продажи начнутся 29 марта.

Slashleaks подтвердил информацию iPhoneHellas, а также уточнил, что весенняя презентация Apple может пройти в период с 11 по 20 марта.

Согласно более ранним утечкам, вместо привычного 9,7-дюймового дисплея iPad 2019 года обзаведётся 10-дюймовым экраном и более тонкими рамками, получит более быстрый процессор и перейдёт с фирменного порта Lightning на USB Type-C.

Также компания готовит к выпуску компактный планшет iPad mini 5. Он окажется дешевле существующего предложения. Apple не обновляла 7,9-дюймовый компактный планшет с 2015 года. iPad mini пятого поколения оснащается Touch ID в домашней кнопке и не поддерживает Face ID. У него может появиться возможность работы со стилусом Apple Pencil и чехлом-клавиатурой Smart Keyboard.

От наушников AirPods 2 ожидается новый чёрный вариант, более глубокие басы, шумоподавление, защита от воды и дополнительные сенсоры, с помощью которых наушники смогут отслеживать состояние здоровья пользователей. При этом цена на AirPods 2 окажется заметно выше — 200 долларов вместо прежних 160 долларов.

Что касается AirPower, то изначально Apple представила в дополнение к смартфонам iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. На момент анонса точный срок выхода аксессуара не уточнялся, лишь сообщили, что это произойдёт в течение 2018 года. Она позволит одновременно заряжать до трех устройств.