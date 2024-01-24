Названа примерная дата презентации новых iPad Air, iPad Pro, MacBook Air

По словам Гурмана, эти модели будут представлены или в марте, или в апреле 2024 года. Модель iPad Air получит экран диагональю 10,9" и 12,9", а также новый чип М2. Планшеты iPad Pro будут представлены с экранами диагональю 11" и 13", эти модели станут первыми, которые получат OLED-дисплеи. Ещё одним новшеством в этих устройствах станут чипы М3. Вероятно, на эти планшеты, в силу модернизации, повысятся цены.

MacBook Air, скорее всего, получат 13" и 16" дисплеи, а также чип М3 и поддержку стандарта Wi-Fi 6E.