Названа российская цена флагманского компактного ноутбука HONOR MagicBook Art 14

Одной из ключевых особенностей ноутбука является его легкий и тонкий корпус: весит устройство всего 1 кг, а толщина — 1 см. Корпус выполнен из магниевого сплава, а клавиатура — из титана. Ноутбук также оснащен съемной магнитной камерой с функцией поворота на 180 градусов, что позволяет пользователям настраивать съемку по своему усмотрению.

MagicBook Art 14 работает на процессоре Intel Core Ultra 7 155H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц. Устройство оснащено AMOLED-экраном диагональю 14,6 дюйма с полезной площадью 97%, который поддерживает технологии защиты зрения, включая ШИМ-частоту 4320 Гц и режим электронной книги.

Покупателям будут доступны два варианта цвета — нефритовый зеленый и туманный белый.