Названа стоимость первого планшета с поддержкой Wi-Fi 6+

Так, стоимость Honor ViewPad 6 в модификации на 6/64 ГБ с Wi-Fi модулем оценена в 2199 юаней или приблизительно 310 долларов, тогда как версия на 6/128 ГБ стоит 2499 юаней или около 352 долларов. В то же время, компания предлагает и варианты с 5G: модификация на 6/128 ГБ стоит 3199 юаней или около 451 долларов, а 8/256 ГБ с клавиатурой оценена в 3999 юаней или около 564 долларов. Известно, что на китайском рынке планшет уже доступен для предварительных заказов.

Honor ViewPad 6 получил 10,4-дюймовый экран с яркостью 470 нит. В стандартной конфигурации планшет поставляется на базе Kirin 985 с графическим процессором Mali-G77 и аккумулятором емкостью 7250 мАч. Новинка стала первым в мире планшетом с Wi-Fi 6+. Так, максимальная скорость загрузки составляет 2,4 Гбит/с, что, согласно данным источника, вдвое больше, чем зафиксировано у iPad Pro 2020.