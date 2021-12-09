Названы 10 самых мощных смартфонов и планшетов Apple

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 18:40
1 мин.
Названы 10 самых мощных смартфонов и планшетов AppleЗа ноябрь
Известный бенчмарк Antutu обновил рейтинг самых производительных устройств Apple за ноябрь.
Согласно отчёту, опубликованному на сайте бенчмарка, в ТОП-10 попали планшеты и смартфоны Apple. Первое место занял iPad Pro 5 12,9“ с результатом 1243089 баллов; второе — iPad Pro 5 11“ с результатом 1177912 баллов; третье место у iPad Pro 3 12,9“, результат составил 843596 баллов. Отмечается, что все устройства работают на собственных процессорах Apple — M1 и A12X Bionic.
Остальные места распределены между iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, iPad Pro 3, iPad Pro 4, с разными диагоналями экранов, и iPad Mini 6.
В целом рейтинг выглядит так:
Источник: Antutu