Названы 10 самых мощных смартфонов и планшетов Apple

Согласно отчёту, опубликованному на сайте бенчмарка, в ТОП-10 попали планшеты и смартфоны Apple. Первое место занял iPad Pro 5 12,9“ с результатом 1243089 баллов; второе — iPad Pro 5 11“ с результатом 1177912 баллов; третье место у iPad Pro 3 12,9“, результат составил 843596 баллов. Отмечается, что все устройства работают на собственных процессорах Apple — M1 и A12X Bionic.

Остальные места распределены между iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, iPad Pro 3, iPad Pro 4, с разными диагоналями экранов, и iPad Mini 6.

В целом рейтинг выглядит так: