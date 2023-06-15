Названы цены 15-дюймового MacBook Air в России

Официально эти устройства не поступят на российский рынок, но один из бывших партнёров купертиновцев в России, розничная сеть re:Store, уже запустила предзаказ на новинку.

На сайте компании также можно найти актуальные цены на MacBook Air 15”. Также как и оформить предварительный заказ. Ожидается, что общее время доставки не превысит двух недель.

И если в США новенький MacBook Air 15” стоит от $1300 за версию с 256-гигабайтным SSD, а в Европе это уже 1600 евро соответственно, то в России за эту же модель попросят 165 990 рублей. Модель с SSD на 512 ГБ обойдётся уже в 189 990 рублей.