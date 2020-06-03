Названы главные нововведения для планшетов iPad Pro в 2021 году

Так, согласно данным пользователя Twitter под ником L0vetodream, грядущие iPad Pro 2021 года оснастят процессором с поддержкой мобильных сетей пятого поколения 5G, а также новейшим типом дисплеев MicroLED. Что интересно, совсем недавно в сети появилась информация о том, что Apple в ближайшие годы инвестирует более 300 млн долларов в технологию производства MicroLED-дисплеев.

Также интернет-инсайдер сообщил, что новые iPad Pro представят либо в первом, либо во втором квартале грядущего 2021 года. Что интересно, данная утечка не совпадает с тем, что ранее публиковал популярный аналитик Минг-Чи Куо — по его словам, новый iPad Pro на 12,9-дюймов должен быть анонсирован уже в третьем квартале текущего года.