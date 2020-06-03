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Названы главные нововведения для планшетов iPad Pro в 2021 году
В их число вошла и поддержка 5G-интернета
В последнее время ходит множество разговоров о том, какие технологии Apple будет использовать в своих новых устройствах. И вот, наконец-то, интернет-инсайдеры активизировались и назвали главные нововведения для планшетов iPad Pro в 2021 году.
Так, согласно данным пользователя Twitter под ником L0vetodream, грядущие iPad Pro 2021 года оснастят процессором с поддержкой мобильных сетей пятого поколения 5G, а также новейшим типом дисплеев MicroLED. Что интересно, совсем недавно в сети появилась информация о том, что Apple в ближайшие годы инвестирует более 300 млн долларов в технологию производства MicroLED-дисплеев.
Также интернет-инсайдер сообщил, что новые iPad Pro представят либо в первом, либо во втором квартале грядущего 2021 года. Что интересно, данная утечка не совпадает с тем, что ранее публиковал популярный аналитик Минг-Чи Куо — по его словам, новый iPad Pro на 12,9-дюймов должен быть анонсирован уже в третьем квартале текущего года.