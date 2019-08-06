Названы крупнейшие производители планшетов в мире

Лидером продаж остаётся компания Apple с её iPad. Интересно, что несмотря на общий спад, продажи Apple выросли на 6,1% — с 11,6 млн в прошлом году до 12,3 млн в 2019. Запуск нового iPad Air во втором квартале позволило Apple удвоить продажи гибридных моделей. Обычные же iPad продавались на 7,5% хуже, чем в прошлом году.

Ещё одной компанией в пятёрке лидеров, показавшей рост, оказалась компания Amazon (четвёртое место) с впечатляющим ростом в 46,3% — с 1,6 до 2,4 млн. Здесь сказалась июльская акция .

На втором месте с большим отрывом от лидера расположилась Samsung. Она продала за квартал 4,9 млн планшетов, что на 3,1% меньше прошлогоднего результата. На третьем и пятом местах — Huawei и Lenovo с 3,3 и 1,9 млн проданных планшетов.