Названы ноутбуки Xiaomi, которые смогут обновиться до Windows 11

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 10:50
1 мин.
Названы ноутбуки Xiaomi, которые смогут обновиться до Windows 11Оказалось, что таких очень много
Вчера состоялся официальный релиз Windows 11. Как ни странно, новая версия системы в каких-то местах оказалась более требовательной, чем предыдущая. Но несмотря на это, многие устройства Xiaomi всё же смогут обновиться до неё.
Соответствующий список был накануне опубликован в сети. Оказалось, что целый ряд Redmibook и более дорогих ноутбуков Xiaomi получат возможность перейти с Windows 10 на Windows 11. В их числе Redmibook Pro 14, Pro 15 и т.д, сообщает ITHome.
С полным перечнем можно ознакомиться на изображении ниже:
Что же говорить о первом ноутбуке компании, который получит апдейт до Windows 11, то таковым стал RedmiBook Pro 15 Enhanced Edition.
Если же вы не хотите ждать, когда обновление придёт вам по «воздуху», можете скачать образ самостоятельно и установить его на устройство. Только убедитесь перед этим, что ваш компьютер или ноутбук соответствует минимальным системным требованиям Windows 11.