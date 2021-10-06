Названы ноутбуки Xiaomi, которые смогут обновиться до Windows 11

Соответствующий список был накануне опубликован в сети. Оказалось, что целый ряд Redmibook и более дорогих ноутбуков Xiaomi получат возможность перейти с Windows 10 на Windows 11. В их числе Redmibook Pro 14, Pro 15 и т.д, сообщает ITHome.

С полным перечнем можно ознакомиться на изображении ниже: