Названы поломки, после которых восстановить ноутбук практически невозможно

Названы поломки, после которых восстановить ноутбук практически невозможноРассказал мастер
Специалист компании «Твой сервис» Александр Копычев объяснил, после каких поломок ноутбук вряд ли удастся восстановить.
По словам эксперта, самыми проблемными, когда отремонтировать ноутбук практически невозможно, являются физические поломки плат.
Если повреждён текстолит — материал, из которого изготавливают платы, — ноутбук, как правило, не ремонтируется. «Также "оживление" аппаратов довольно проблематично при потере оригинальной копии BIOS или прошивки для мультиконтроллера. В последнем случае можно обойтись переустановкой прошитой детали с платы-донора, однако это обходится недёшево», — объяснил Копычев.
При этом для поддержания работоспособности и исправного состояния «ноута» достаточно не допускать перегрева устройства. По словам специалиста, нужно отслеживать температуру компьютера с помощью специальных программ. И если при одних и тех же нагрузках гаджет греется сильнее, чем раньше, лучше обратиться в сервис.
«Если ноутбук вовремя принесли на чистку от пыли и замену термопасты или кулера, то аппарат наверняка "проживёт" долго без критических поломок. Для некоторых ноутбуков, необходимо изначально приобретать подставку для дополнительного охлаждения — в них зачастую используется относительно мощное "железо", с охлаждением которого при высоких нагрузках штатная система справляется с трудом», — отметил мастер.