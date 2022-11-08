Названы поломки, после которых восстановить ноутбук практически невозможно

По словам эксперта, самыми проблемными, когда отремонтировать ноутбук практически невозможно, являются физические поломки плат.

Если повреждён текстолит — материал, из которого изготавливают платы, — ноутбук, как правило, не ремонтируется. «Также "оживление" аппаратов довольно проблематично при потере оригинальной копии BIOS или прошивки для мультиконтроллера. В последнем случае можно обойтись переустановкой прошитой детали с платы-донора, однако это обходится недёшево», — объяснил Копычев.

При этом для поддержания работоспособности и исправного состояния «ноута» достаточно не допускать перегрева устройства. По словам специалиста, нужно отслеживать температуру компьютера с помощью специальных программ. И если при одних и тех же нагрузках гаджет греется сильнее, чем раньше, лучше обратиться в сервис.

«Если ноутбук вовремя принесли на чистку от пыли и замену термопасты или кулера, то аппарат наверняка "проживёт" долго без критических поломок. Для некоторых ноутбуков, необходимо изначально приобретать подставку для дополнительного охлаждения — в них зачастую используется относительно мощное "железо", с охлаждением которого при высоких нагрузках штатная система справляется с трудом», — отметил мастер.