Названы самые мощные модели iPhone и iPad за всю историю Apple

Был составлен общий рейтинг, в котором первое место досталось самому мощному за всю историю Apple планшету 13" iPad Pro 6 с чипом Apple M2, модулями оперативной и постоянной памяти на 8 и 256 ГБ. Устройство набрало 1,42 млн баллов. На втором месте 11" iPad Pro 6 тоже с процессором Apple M2, но с 8 и 128 ГБ памяти — 1,29 млн баллов. Третье место у iPad Pro 5 с диагональю экрана 13", процессором Apple M1, 8 и 128 ГБ памяти — 1,2 млн баллов.

Кроме того, в топ-5 вошли 11" iPad 5 Pro с Apple M1 — 1,19 млн баллов; iPad Air 5 с этим же чипом — 1,08 млн баллов.

Среди айфонов самым мощным среди когда-либо производёных Apple оказался iPhone 14 Pro на 6 и 256 ГБ памяти с чипом A16 Bionic, занявший шестое место и набравший 952 тысячи баллов. iPhone 14 Pro Max с такими же характеристиками занял седьмое место — 949 тысяч баллов. Восьмое место досталось iPhone 13 Pro с чипом Apple A15 Bionic, с 6 ГБ и 1 ТБ памяти — 860 тысяч баллов. Девятое место за iPhone 13 Pro Max с теми же характеристиками — 857 тысяч баллов.

Десятое место досталось снова планшету — iPad Pro 3 с процессором Apple A12X Bionic — 849 тысяч баллов.

При этом в отчёте тестирования отмечено, что все результаты — не максимальные показатели, а усреднённые.