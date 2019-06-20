Названы самые популярные ноутбуки в России

Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала продажи ноутбуков на российском рынке в период с марта по май 2019 года и выяснила, какие мобильные компьютеры пользовались популярностью у россиян этой весной.

Всего с марта по май этого года на российском рынке было продано 393 тысяч ноутбуков на общую сумму 15,2 млрд рублей. Вице-президент по продажам объединенной компании Давид Борзилов отметил: «Средняя цена ноутбуков продолжает расти: этой весной она составила 38 900 рублей, что больше, чем годом ранее на 8%. Пользователи выбирают более дорогостоящие модели, предназначенные для требовательных к «железу» компьютерных игр и работы в продвинутых графических редакторах».

Топ-3 наиболее популярных ноутбуков в штучном выражении:

Lenovo IdeaPad 330-15AST

Lenovo IdeaPad 330-15IKB

Asus VivoBook D540MA-GQ251T

Топ-3 наиболее популярных ноутбуков в денежном выражении: