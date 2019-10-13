Ноутбуки и планшеты
Сегодня 12:19
Названы самые популярные производители ноутбуков в мире
Apple и HP растут быстрее всех на рынке
Стало известно, мировой рынок компьютеров, включая ноутбуки, вырос на 4,7% на четвертый квартал текущего года. А это является лучшим показателем роста в данном сегменте начиная с первого квартала 2012 года.
Безусловными лидерами рейтинга самых популярных устройств признаны Lenovo и HP. Компания Apple хоть и показала увеличение роста на 1,5%, но заняла всего лишь четвертое место в данном топе, опередив тем самым Acer и значительно отставая от Dell. Сообщается, что по данным третьего квартала доля пятерки наиболее влиятельных разработчиков компьютеров составила 79,6% от общей доли рынка компьютеров.
По статистике источника, такие компании Apple и HP в среднем по рынку показали самый быстрый рост, однако никаких конкретных данных в опубликованном отчете не представлено.
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