Названы самые популярные производители ноутбуков в мире

Безусловными лидерами рейтинга самых популярных устройств признаны Lenovo и HP. Компания Apple хоть и показала увеличение роста на 1,5%, но заняла всего лишь четвертое место в данном топе, опередив тем самым Acer и значительно отставая от Dell. Сообщается, что по данным третьего квартала доля пятерки наиболее влиятельных разработчиков компьютеров составила 79,6% от общей доли рынка компьютеров.

По статистике источника, такие компании Apple и HP в среднем по рынку показали самый быстрый рост, однако никаких конкретных данных в опубликованном отчете не представлено.