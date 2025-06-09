Названы самые продаваемые на AliExpress букридеры (электронные книги)Лидируют Likebook, KOBO и Kindle
Открывает список Likebook Meebook M6 — компактный 6-дюймовый ридер с экраном E-Ink Carta HD и плотностью 300 ppi. Устройство оснащено антибликовым покрытием, регулируемой подсветкой, поддержкой microSD до 512 ГБ и работает на Android с доступом к Google Play. Внутри — 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной, а также Wi-Fi, Bluetooth и аккумулятор на 2200 мАч.
Следом идёт KOBO Forma 8 — модель с большим 8-дюймовым экраном, адаптивной подсветкой Comfort Light Pro и водонепроницаемым корпусом. Устройство весит немного, удобно лежит в руке благодаря эргономичной ручке с кнопками. Объём памяти составляет 8 ГБ, оперативной — 512 МБ.
На третьем месте MOMOMO — ридер с цветным 8-дюймовым сенсорным экраном. Он поддерживает чтение, воспроизведение MP3 и видео, а также съёмку фото и видео с помощью встроенной камеры. В памяти устройства — 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной, а также слот для карты памяти.
Далее — Likebook Meebook M7, оснащённый экраном 6,8 дюйма и регулировкой подсветки в 24 уровня. Ридер поддерживает 256 оттенков серого. Устройство работает на Android 11, имеет кнопки управления, аккумулятор на 2900 мАч и возможность расширения памяти до 1 ТБ.
KOBO Aura One — модель с 7,8-дюймовым экраном и защитой от воды. Подсветка регулируется по цветовой температуре, встроенной памяти — 8 ГБ. Автономность — до месяца без подзарядки.
Цветной ридер BIGME B751C 7 предлагает 7-дюймовый экран, поддержку стилуса и Android 11. У него 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной и аккумулятор, обеспечивающий до 20 тысяч страниц чтения. Также есть Wi-Fi, Bluetooth, динамик и микрофон.
Более мощная модель Likebook Meebook M8 выделяется 7,8-дюймовым экраном, Android 14, поддержкой Wi-Fi 6 и аккумулятором на 3200 мАч. Объём памяти — 4 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной и возможность расширения до 1 ТБ.
Для поклонников Kindle популярностью пользуются модели **Paperwhite 6th ** и HD8. Первая отличается 6-дюймовым экраном с регулируемой подсветкой и до 8 недель работы на одной зарядке. HD8 — это 8-дюймовый планшет с IPS LCD экраном, 3 ГБ оперативной памяти и временем автономной работы около 13 часов.
Закрывает список **Likebook Meebook M6C **— компактный ридер с цветным и чёрно-белым режимами отображения. Устройство работает на Android 11, оснащено 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Аккумулятора на 2200 мАч хватает на несколько недель использования.
AliExpress также сообщает, что среднее время доставки товаров из Китая в Россию в марте 2025 года сократилось до 14,1 дня, а 87% посылок отправляются авиаперевозками, что улучшает скорость получения заказов.