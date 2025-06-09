Названы самые продаваемые на AliExpress букридеры (электронные книги)

На третьем месте MOMOMO — ридер с цветным 8-дюймовым сенсорным экраном. Он поддерживает чтение, воспроизведение MP3 и видео, а также съёмку фото и видео с помощью встроенной камеры. В памяти устройства — 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной, а также слот для карты памяти.