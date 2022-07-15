Не баг, а фича: Apple прокомментировала более медленный SSD в новых MacBook Air M2

Теперь же первые пользователи начали получать свои устройства на руки. Разумеется, среди них нашлось немало тех, кто решил протестировать новинку в различных сценариях.

По итогу выяснилось, что базовый Air на основе процессора M2 демонстрирует до 50% и 30% более низкую скорость чтения и записи соответственно по сравнению с моделью 2020 года. Какое-то время Apple отмалчивалась по этому поводу, но вот, наконец-то, она дала комментарий The Verge: