Не осенью, а летом: Apple может анонсировать новые ноутбуки MacBook Air раньше ожидаемого

По словам специалиста, Apple представит новые ноутбуки начального уровня уже в рамках грядущей WWDC 2022, которая начнётся 6 июня. При этом мобильные компьютеры, как и заявлялось ранее, будут основаны на новейшем SoC Apple M2.

Из прочего также стоит отметить возможное приоткрытие завесы тайны над первым VR/AR-шлемом бренда. Возможно, наравне с iOS 16, iPadOS 16 и macOS 12.5, купертиновцы также наконец-то покажут публике realityOS.

Как минимум, буквально сегодня появилась информация о регистрации соответствующего товарного знак некой Realityo Systems LLC. Компания, по мнению экспертов, принадлежит непосредственно Apple.