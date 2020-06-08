Ноутбуки и планшеты
Сегодня 17:10
Неанонсированный ноутбук Xiaomi Mi Notebook показали на видео
Официальная презентация запланирована на 11 июня
Напомним, что официальная презентация грядущего Xiaomi Mi Notebook состоится уже совсем скоро, а именно 11 июня. Однако представители китайском компании показали неанонсированный ноутбук уже сейчас, опубликовав соответствующее видео в сети.
Внешний вид устройств наглядно продемонстрировал вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн, который поделился на своей официальной странице в социальной сети Twitter тизерным роликом. Напомним, что ранее компания отмечала, что пользователей, в грядущей новинке, ждет “эпическое время работы без подзарядки”.
Что касается технических характеристик, предполагается, что Xiaomi Mi Notebook будет работать на базе процессора Intel 10-го поколения или же новейшим AMD Ryzen серии 4000. Также ноутбуку приписывают 13,3-дюймовый FullHD экран, видеокарты Nvidia, а также 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.