Неанонсированный ноутбук Xiaomi Mi Notebook показали на видео

Что касается технических характеристик, предполагается, что Xiaomi Mi Notebook будет работать на базе процессора Intel 10-го поколения или же новейшим AMD Ryzen серии 4000. Также ноутбуку приписывают 13,3-дюймовый FullHD экран, видеокарты Nvidia, а также 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.