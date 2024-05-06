«Недолго музыка играла»: презентация iPad продлится всего полчаса

Компания планирует представить обновленные линейки iPad Pro и iPad Air. Ожидается, что новые модели iPad Pro получат OLED-дисплеи, более тонкий корпус и процессор M4, тогда как iPad Air будет оснащен чипом M2 и впервые предложен в варианте с 12.9-дюймовым дисплеем.

По данным инсайдера Марка Гурмана, все анонсы будут представлены в рамках короткой видеопрезентации продолжительностью около 35 минут. Это схоже с длительностью октябрьского мероприятия «Spooky Fast».

В дополнение к новым моделям iPad Pro и iPad Air, также ожидается анонс новых поколений Magic Keyboard и Apple Pencil, последний из которых будет поддерживать новый жест сжатия с тактильной обратной связью.

Переход на чип M4 в iPad Pro будет рекламироваться как демонстрация преимуществ Apple в области искусственного интеллекта, а также как улучшение производительности CPU и GPU.

Однако для узнавания о новых функциях ИИ, которые будут интегрированы в систему, предстоит подождать до июня, когда на конференции WWDC будут представлены нововведения в iOS 18.