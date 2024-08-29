Недорогой металлический ноутбук Infinix Inbook Y3 Plus с 15.6" дисплеем привезли в Россию

Эта недорогая новинка выполнена в корпусе из алюминиевого сплава и оснащена 15.6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD и частотой обновления 60 Гц. Устройство имеет компактные размеры и весит всего 1.65 кг.

Ноутбук доступен в различных конфигурациях с процессорами Intel i3, i5 и AMD R5, R7, оперативной памятью от 8 до 16 ГБ и встроенным SSD-накопителем на 256 или 512 ГБ.