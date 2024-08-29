Недорогой металлический ноутбук Infinix Inbook Y3 Plus с 15.6" дисплеем привезли в Россию

Опубликовано 29 августа 2024, 08:071 мин.
Недорогой металлический ноутбук Infinix Inbook Y3 Plus с 15.6" дисплеем привезли в РоссиюМинимальная версия дешевле 40 000 рублей
Компания Infinix начала продажи ноутбука Infinix INBOOK Y3 Plus в России.
Эта недорогая новинка выполнена в корпусе из алюминиевого сплава и оснащена 15.6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD и частотой обновления 60 Гц. Устройство имеет компактные размеры и весит всего 1.65 кг.
Ноутбук доступен в различных конфигурациях с процессорами Intel i3, i5 и AMD R5, R7, оперативной памятью от 8 до 16 ГБ и встроенным SSD-накопителем на 256 или 512 ГБ.
Все модели поддерживают Wi-Fi 6 и оснащены батареей емкостью 50 Вт.ч, обеспечивающей до 10 часов автономной работы.
В России INBOOK Y3 Plus предлагается в сером и синем цветах с ценами от 39 990 рублей за модель с Intel i3 и 8/256 ГБ памяти до 52 990 рублей за версию с AMD R7 и 16/512 ГБ памяти.