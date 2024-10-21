Недорогой мощный ноутбук с роскошной 32 ГБ/1 ТБ комплектацией: Ninkear A15Pro прибыл в РФ

Недорогой мощный ноутбук с роскошной 32 ГБ/1 ТБ комплектацией: Ninkear A15Pro прибыл в РФНа процессоре AMD Ryzen™ 5 6600H
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A15Pro оснащён процессором AMD Ryzen™ 5 6600H и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Кроме того, пользователи смогут увеличить объём оперативной памяти до 64 ГБ, что повысит производительность при выполнении ресурсоемких задач. Ноутбук включает SSD накопитель на 1 ТБ.
Экран устройства имеет диагональ 15,6 дюймов с разрешением Full HD и IPS-матрицей. Уникальная особенностью экрана является возможность открываться на 180 градусов.
Аккумулятор ёмкостью 54,29 Вт·ч позволяет работать до 7 часов без подзарядки. Ноутбук также поддерживает зарядку через USB Type-C. Кроме того, Wi-Fi 6 обеспечивает стабильное соединение с интернетом, что полезно для пользователей, занимающихся онлайн-играми или работающих с потоками данных.
Клавиатура A15Pro имеет подсветку, что позволит работать в условиях низкой освещенности. Модуль отпечатков пальцев добавляет уровень безопасности при доступе к устройству