Недорогой мощный ноутбук с роскошной 32 ГБ/1 ТБ комплектацией: Ninkear A15Pro прибыл в РФ

Экран устройства имеет диагональ 15,6 дюймов с разрешением Full HD и IPS-матрицей. Уникальная особенностью экрана является возможность открываться на 180 градусов.

Аккумулятор ёмкостью 54,29 Вт·ч позволяет работать до 7 часов без подзарядки. Ноутбук также поддерживает зарядку через USB Type-C. Кроме того, Wi-Fi 6 обеспечивает стабильное соединение с интернетом, что полезно для пользователей, занимающихся онлайн-играми или работающих с потоками данных.

Клавиатура A15Pro имеет подсветку, что позволит работать в условиях низкой освещенности. Модуль отпечатков пальцев добавляет уровень безопасности при доступе к устройству