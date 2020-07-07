Недорогой ноутбук Xiaomi Redmibook 16 получит дискретную графику GeForce MX350

Об этом стало известно благодаря официальному постеру, опубликованному самой компанией-производителем. Стоит отметить, что также ожидается появления в ноутбуке от 8 до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной. К слову, вероятнее всего, Redmibook 16, за счет маленьких рамок вокруг дисплея, сможет сохранить габариты 15-дюймовых моделей.