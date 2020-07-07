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Недорогой ноутбук Xiaomi Redmibook 16 получит дискретную графику GeForce MX350
Осталось дождаться информации о цене устройства
Уже завтра, 8 июля, ожидается анонс нового недорого ноутбука Xiaomi - Redmibook 16. И вот, судя по опубликованной накануне мероприятия информации, устройство все же получит дискретную графику в лице GeForce MX350 вместе с процессором Intel Core 10-го поколения.
Об этом стало известно благодаря официальному постеру, опубликованному самой компанией-производителем. Стоит отметить, что также ожидается появления в ноутбуке от 8 до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной. К слову, вероятнее всего, Redmibook 16, за счет маленьких рамок вокруг дисплея, сможет сохранить габариты 15-дюймовых моделей.
К сожалению, даже несмотря на скорейший анонс, никакой информации о стоимости новинки в сети все еще нет.