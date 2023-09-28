Недорогой планшет OnePlus Pad Go получит берегущий глаза экран

Накануне официального анонса, компания опубликовала тизер, в котором акцентирует внимание на экране устройства, заботящемся о глазах пользователя.

Согласно предоставленной информации, экран OnePlus Pad Go получит сертификацию TUV Rheinland, что подразумевает поддержку технологии низкого уровня синего света.

Это позволит снизить нагрузку на глаза пользователей, делая длительное использование планшета более комфортным. Устройство будет оснащено 11,35-дюймовым дисплеем с разрешением 2,4K и соотношением сторон 7:5.

Кроме того, устройство получит четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Цена OnePlus Pad Go будет объявлена 6 октября 2023 года.

Слухи гласят, что новый планшет будет более доступным по сравнению с другими моделями линейки OnePlus Pad. Ранее утекли данные о том, что устройство будет работать на базе процессора MediaTek Helio G99 и оснащено аккумулятором на 8000 мАч.