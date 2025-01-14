Нет, это не картон и мусор. Это — подставка для ноутбука за $29

Несмотря на материал, конструкция выдерживает до 4.5 кг, что подходит для большинства ноутбуков с диагональю от 13 до 15 дюймов. При этом весит подставка всего 45 граммов и складывается до толщины 3 см, удобно помещаясь в специальный чехол.

Экологичность в деталях: чехол, как и сама подставка, сделан из переработанных материалов. Он также служит подставкой для телефона, что добавляет функциональности.

Инженерное решение включило ребра жесткости, которые не только усиливают конструкцию, но и обеспечивают вентиляцию ноутбука.

Для пользователей, обеспокоенных влагостойкостью, предлагается версия g.stand stone, выполненная с добавлением переработанного каменного материала, что делает подставку полностью водонепроницаемой.

Цена стандартной версии — $29, но она доступна со скидкой за $21.75.