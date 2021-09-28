Незадолго до анонса в сеть утекли характеристики планшета Samsung Galaxy Tab A8

Так, согласно данным источника, новинка получит 10,5-дюймовый TFT-экран с разрешением FHD+. Отмечается, что аппарат выпустят в нескольких модификациях — 3/32 ГБ, 4/64 и 4/128 ГБ памяти. Компания также выпустит модель с поддержкой LTE.

Samsung Galaxy Tab A8 приписывают энергоемкий аккумулятор на 7040 мАч, 8-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную селфи-камеру. Инсайдер добавил, что планшет оснастят четырьмя динамиками, разъемом 3,5 мм для наушников и портом USB-C. Предполагаемая стоимость устройства — 250 долларов.

Напомним, что завтра Samsung проведет анонс нового смартфона — Galaxy F42 5G. Подробности о нем компания раскрыла уже сейчас. Так, известна как стоимость новинки, так и некоторые технические характеристики.