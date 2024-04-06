Ни iPhone 15, ни другие айфоны не попали в топ-5 самых мощных устройств Apple

Высшие баллы в рейтинге, данные для которого собирались с 1 по 31 марта, получили исключительно «яблочные» планшеты. Так, первое место в рейтинге уже в который раз занял iPad Pro 12.9, оснащённый чипом Apple M2, который набрал 2,15 млн баллов. Второе место за iPad Pro 11, работающем на чипе M2, с 1,95 млн баллов, третье место досталось iPad Pro 11 с чипом M1 — 1,76 млн. Четвёртое и пятое места получили iPad Pro 12.9 и iPad Air, работающие на платформе М1, с 1,72 млн и 1,69 млн баллов соответственно.

С шестого по десятое места заняли смартфоны. Шестая и седьмая строчки рейтинга достались iPhone 15 Pro с 1,52 млн баллов и iPhone 15 Pro Max — 1,5 млн. Оба планшета работают на чипе Apple A17 Pro. На восьмом месте закрепился iPhone 14 Pro — 1,42 млн, девятое досталось iPhone 14 Pro Max — 1,42 млн, iPhone 15 Plus получил — 1,37 млн. Все три модели оснащены чипом Apple A16 Bionic.