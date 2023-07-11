Ninkear A16: китайский ноутбук на игровом процессоре Ryzen 7 7735HS без переплаты за шильдик

Новинка в первую очередь предназначена для геймеров, которые хотят получить невероятно захватывающий игровой опыт без переплаты за известный бренд.

Ninkear A16 обладает рядом впечатляющих характеристик, которые обеспечивают плавную работу в играх и выполнение сложных задач.

Ноутбук оснащён 16-дюймовым экраном с разрешением 2,5K и частотой обновления 165 Гц. Система памяти устройства включает 32 ГБ DDR5 и твердотельный накопитель NVMe ёмкостью 2 ТБ.

Для комфортной игры без троттлинга Ninkear A16 получил систему охлаждения с двойным вентилятором и медным модулем, который предотвращает перегрев во время интенсивных игровых сессий.

Особенностью Ninkear A16 является его доступная цена без переплаты за брендовый шильдик. При этом ноутбук можно приобрести с 13% скидкой на AliExpress за $685, используя код 7NIDTIKC9794.