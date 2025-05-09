Ninkear выпустит ноутбук A15 Pro 2025 с Ryzen 5 и дисплеем 2.5K

Ноутбук поддерживает новейшие стандарты связи, включая Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Набор портов включает USB-C, USB-A, HDMI и слот для SD-карт.

Еще одной особенностью является энергоэффективность. Благодаря процессору и системе охлаждения с двумя вентиляторами и медными трубками, A15 Pro 2025 способен работать до 10 часов от одного заряда при умеренной нагрузке. Охлаждение остается тихим, даже когда ноутбук использует более “тяжелые” программы.

Корпус устройства выполнен из прочного алюминиевого сплава. Толщина составляет всего 17,9 мм, а вес — 1,6 кг.