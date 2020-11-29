Nokia готовится выпустить фирменные ноутбуки

В базе данных Бюро стандартизации Индии (BIS) были найдены сведения о неанонсированных гаджетах, к разработке которых причастна Nokia, сообщает Gizchina. В их числе оказались девайс под модельными номерами NKi510UL85S, NKi510UL82S, NKi510UL810S, NKi510UL165S, NKi510UL1610S, NKi310UL82S, NKi310UL85S, NKi310UL42S и NKi310UL41S. К сожалению, база не сообщает, какое “железо” ляжет в основу новейших ноутбуков бренда, но вполне вероятно, что ими выступят процессоры Intel Core 10 или 11-го поколений.

Что интересно, слухи также гласят о поддержке портативными компьютерами Nokia мобильных сетей: либо 4G, либо даже 5G. Но, стоит отметить, что как и информации о характеристиках устройств, в сети также нет сведений о сроках поступления ноутбуков в продажу.