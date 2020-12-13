Nokia показала свой новый ноутбук на базе Intel

Производитель поделился официальным тизером, на котором можно как разглядеть сам ноутбук, так и ознакомиться с его некоторыми техническими особенностями. В частности, выяснилось, что вес устройства составляет всего 1,1 кг. Помимо прочего ноутбук получит поддержку технологии Dolby Vision Atmos. Также по изображению можно понять, что устройство оснащено большим тачпадом и клавиатурой без блока в правой части для цифр.

В сети, в то же время, начинают появляться и другие подробности о грядущей новинке. Так, согласно опубликованным данным, Nokia PureBook X14 оснастят 14-дюймовым экраном с разрешением Full HD. Официальный анонс ноутбука может состояться уже в этом году.