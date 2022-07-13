Nokia представила компактный 8-дюймовый планшет с Android 12

Также планшет получил аккумулятор на 5250 мАч, зарядку на 10 Вт и две камеры: основную на 8 Мп и фронтальную на 2 Мп.

Из коробки Nokia T10 работает под управлением Android 12, при этом за базовую версию девайса просят всего 159 долларов.