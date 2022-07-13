Nokia представила компактный 8-дюймовый планшет с Android 12

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Nokia представила компактный 8-дюймовый планшет с Android 12Который ещё и стоит недорого
За последние пару лет Nokia сильно расширила ассортимент выпускаемых устройств. В том числе в него вошли и фирменные планшеты бренда.
Один из них компания анонсировала накануне — Nokia T10. Устройство получило небольшой 8-дюймовый HD-дисплей, а также чип Unisoc T606 в качестве основы. При этом оперативной памяти в новинке от 3 до 4 ГБ, а постоянной — от 32 до 64 ГБ.
Также планшет получил аккумулятор на 5250 мАч, зарядку на 10 Вт и две камеры: основную на 8 Мп и фронтальную на 2 Мп.
Из коробки Nokia T10 работает под управлением Android 12, при этом за базовую версию девайса просят всего 159 долларов.