Nokia призналась в разработке собственного сверхлегкого ноутбука

Отметим, что интернет-инсайдеры тут же начали строить догадки о Nokia Purebook. Так, например, появились предположения, что устройство будет весить в пределах 1-1,5 кг, а в качестве основы в нём будет использоваться процессор от Intel. А вот насколько верны гадания на тему, возможно, узнаем совсем скоро.