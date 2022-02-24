Nokia выпустила гигантский 17-дюймовый ноутбук с новейшим 10-ядерным процессором от Intel

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 22:11
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Nokia выпустила гигантский 17-дюймовый ноутбук с новейшим 10-ядерным процессором от IntelНо цена вышла соответствующей
В последние несколько лет Nokia стабильно выпускает смартфоны различного уровня: от бюджетных до околофлагманских. Но не забывает компания и о прочей электронике.
Так, например, стало известно, что производитель представил ноутбуки серии PureBook Pro. Всего будет два устройства — 15,6- и 17,3-дюймовыми дисплеями. При этом разрешение обоих моделей — FullHD.
В основу мобильных компьютеров лёг новейший процессор Intel Core i3-1220P с 10 ядрами, 2 из которых производительные на архитектуре Golden Cove, а 8 — энергоэффективных ядер Gracemont. За графику отвечает встроенный чип Iris XE c 64 исполнительными блоками.
Оперативной памяти в ноутбуке — 8 ГБ, постоянной — 512 ГБ. За питание отвечает встроенный аккумулятор емкостью 63 Втч в и 57 Втч в 17- и 15-дюймовых моделях соответственно. Стартовая цена младшей версии — 699 долларов (60 тыс рублей).
Источник: Videocardz