Nokia выпустила гигантский 17-дюймовый ноутбук с новейшим 10-ядерным процессором от Intel

Так, например, стало известно, что производитель представил ноутбуки серии PureBook Pro. Всего будет два устройства — 15,6- и 17,3-дюймовыми дисплеями. При этом разрешение обоих моделей — FullHD.

В основу мобильных компьютеров лёг новейший процессор Intel Core i3-1220P с 10 ядрами, 2 из которых производительные на архитектуре Golden Cove, а 8 — энергоэффективных ядер Gracemont. За графику отвечает встроенный чип Iris XE c 64 исполнительными блоками.