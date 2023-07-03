Ноутбучная модификация NVIDIA RTX 4060 порой оказалась мощнее «настольной» версии

Усугубило всё сравнение с мобильной версией RTX 4060 Laptop.

Обе карты основаны на одном и том же графическом процессоре AD107, имеют одинаковое количество ядер CUDA (3072) и объём памяти (8 ГБ). Мобильная версия имеет немного ниже частоты, но при использовании технологий NVIDIA она может достичь более высокой мощности до 140 Вт. В то же время, настольная версия имеет ограничение в 110 Вт.

Результаты тестирования показывают, что производительность настольной и мобильной версий RTX 4060 практически идентична. Настольная версия незначительно опережает мобильную, но порой и в некоторых сценариях ноутбучная модификация бывает производительнее настольной.

Аналогичная ситуация наблюдается и с моделями RTX 3060 и RTX 3060 Laptop, но с некоторыми отличиями в характеристиках графического процессора.