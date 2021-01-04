Ноутбучная версия NVIDIA RTX 3080 оказалась сопоставима по «мощности» с настольной RTX 2080 Ti и RTX 3070

Источником свежего слива стал популярный тест производительности Geekbench. Именно в нём появилась информация о том, что мобильная RTX 3080, с графическим процессором GA104 с 6 144 ядрами, получит 16 ГБ памяти и тактовую частоту 1540 МГц в варианте Max-P. Всё это, в совокупности, даёт производительность на уровне RTX 2080 Ti, передаёт Wccftech.

Тестирование видеокарты проходило на новейшем ноутбуке ASUS — ASUS ROG Zephyrus GX551QS. В качестве центрального процессора в нём выступает AMD Ryzen 9 5900H с 8 ядрами Zen 3. Что касательно баллов ноутбучной RTX 3080, то она набрала 139 181 балл в тесте OpenCL — это позволяет поставить её прмерно на один уровень с настольными RTX 2080 Ti и RTX 3070.