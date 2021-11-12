Ноутбучные процессоры AMD получат рекордные 16 ядер

Но теперь в сети появилась ещё более свежая информация. Согласно ней, «красные» решили установить очередной рекорд, представив линейку мобильных процессоров Raphael-H, которые получат 16 ядер с TDP выше 45 Вт.

Основой для новинки должна стать архитектура Zen 4, построенная на 5-нм архитектуре.

Вместе с тем всё тот же источник заявил, что «настольные» процессоры Granite Ridge от AMD будут основаны на архитектуре Zen 5. При этом они уже будут использовать техпроцессы 3- и 6-нм.