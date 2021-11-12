Ноутбучные процессоры AMD получат рекордные 16 ядер

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Ноутбучные процессоры AMD получат рекордные 16 ядерЗвучит слишком хорошо, чтобы быть правдой
В последнее время слухи о достижениях AMD не перестают приятно удивлять. Мало того, что сама компания объявила о 128-ядерном серверном процессоре, так ещё и утечки говорят о готовящемся 32-ядерном «настольном» Ryzen.
Но теперь в сети появилась ещё более свежая информация. Согласно ней, «красные» решили установить очередной рекорд, представив линейку мобильных процессоров Raphael-H, которые получат 16 ядер с TDP выше 45 Вт.
Основой для новинки должна стать архитектура Zen 4, построенная на 5-нм архитектуре.
Вместе с тем всё тот же источник заявил, что «настольные» процессоры Granite Ridge от AMD будут основаны на архитектуре Zen 5. При этом они уже будут использовать техпроцессы 3- и 6-нм.
Источник: VideoCardz