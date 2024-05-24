Ноутбучный чип Snapdragon X Elite оказался таким же мощным, как новейший Apple M4

Ранее сообщалось, что Apple M4 является лидером данного бенчмарка, опережая M2 и значительно обгоняя M3 Pro и Snapdragon X Elite. Но свежие данные меняют картину.

Оказалось, что партнеры Qualcomm позволили Snapdragon X Elite работать на полную мощность в тестах Geekbench 6, что привело к здоровой конкуренции чипа компании (а порой и превосходству) в борьбе с M4 в многозадачных тестах.

В однозадачных тестах M4 остается лидером благодаря 10 ядрам CPU, набирающим 4000 баллов.

Вероятно, Qualcomm позволяет использовать максимальный TDP для Snapdragon X Elite, что дает ему преимущество в тестах.

Чип поддерживает мощность 98.50 Вт на короткое время, что помогает ему достигать высоких результатов. Производители ноутбуков также используют мощные системы охлаждения для управления тепловыми характеристиками Snapdragon X Elite.