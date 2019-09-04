Ноутбук Acer Swift 5 установил рекорд по лёгкости

На выставке IFA 2019 компания Acer представила новую версию ноутбука Swift 5. Как подчёркивает производитель, это самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук с поддержкой дискретных видеокарт.
Корпус устройства выполнен из комбинации магний-литиевого и магний-алюминиевого сплавов, применение которых помогло добиться баланса лёгкости и прочности. Новое поколение Acer Swift 5 весит всего 990 грамм в версии с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX2501 и ещё меньше в версии с обновлённой встроенной видеокартой Intel Iris Pro. Всё это при толщине корпуса в 14,95 мм.
Ноутбук поддерживает современные процессоры Intel Core 10-го поколения и работает под управлением ОС Windows 10.
Новый Acer Swift 5 появится в российской рознице в октябре 2019 года по цене от 69 990 рублей.