Ноутбук Acer Swift 5 установил рекорд по лёгкости

Корпус устройства выполнен из комбинации магний-литиевого и магний-алюминиевого сплавов, применение которых помогло добиться баланса лёгкости и прочности. Новое поколение Acer Swift 5 весит всего 990 грамм в версии с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX2501 и ещё меньше в версии с обновлённой встроенной видеокартой Intel Iris Pro. Всё это при толщине корпуса в 14,95 мм.

Ноутбук поддерживает современные процессоры Intel Core 10-го поколения и работает под управлением ОС Windows 10.

Новый Acer Swift 5 появится в российской рознице в октябре 2019 года по цене от 69 990 рублей.