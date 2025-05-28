Ноутбук Xiaomi Redmi Book 14 (2025) с Ryzen 7 7735H и LPDDR5-памятью дебютировал в Китае

Новинка ориентирована на повседневную работу и учебу, отличается компактностью и доступной ценой. Пользователям предлагают два варианта на выбор: Ryzen 5 7535H с 6 ядрами и Ryzen 7 7735H с 8 ядрами.

Обе модификации оснащены 16 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5 и SSD на 512 ГБ. Дисплей — 14-дюймовый IPS с разрешением FullHD и стандартной частотой 60 Гц.

Вес устройства — всего 1,35 кг, толщина — 1,59 см, а аккумулятор на 56 Вт*ч обеспечивает до целого дня автономной работы.

Несмотря на скромную производительность в играх, ноутбук получил эффективную систему охлаждения с двумя вентиляторами и тепловыми трубками — удобно для работы в жарком климате.