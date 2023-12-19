Ноутбуки Apple, Huawei и Asus подорожали, из-за чего россияне стали чаще покупать отечественные модели

Ноутбуки Apple, Huawei и Asus подорожали, из-за чего россияне стали чаще покупать отечественные моделиИнтересная ситуация под конец года
Недавно стало известно, что цены на ноутбуки популярных брендов, таких как Apple, Huawei и Asus, выросли на 7–10% к Новому году.
Этот рост цен на иностранные модели дал толчок российским брендам, в результате чего продажи отечественных компьютеров выросли на 35–40%.
Сильнее всего год к году подорожали ввозимые параллельным импортом ноутбуки Apple – на 40–50%. В зависимости от комплектации на 30–45% увеличились цены на игровой бренд MSI. Наиболее массовый в России ноутбук Huawei Matebook D15 в среднем подорожал на 20%, а игровые ноутбуки Acer Nitro 5 за год выросли в цене с 60 000 до 83 000 руб, т. е на 36%. При этом ноутбуки среднего уровня Asus Vivobook почти не подорожали.
Рост цен на иностранные бренды привел к увеличению спроса на отечественные модели, такие как iRU, Raybook и Irbis, особенно среди корпоративных заказчиков.
Эти устройства выгодно отличаются ценой, имеют сервисную поддержку и гарантию, обеспечивают базовые задачи в работе и учебе, открыты для установки доступных офисных приложений.