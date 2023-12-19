Ноутбуки Apple, Huawei и Asus подорожали, из-за чего россияне стали чаще покупать отечественные модели

Рост цен на иностранные бренды привел к увеличению спроса на отечественные модели, такие как iRU, Raybook и Irbis, особенно среди корпоративных заказчиков.

Эти устройства выгодно отличаются ценой, имеют сервисную поддержку и гарантию, обеспечивают базовые задачи в работе и учебе, открыты для установки доступных офисных приложений.