Ноутбуки Apple MacBook впервые с 2016 года получат новый дизайн корпуса

Обозреватели Forbes подчёркивают, что новый MacBook Pro будет похож на «двенадцатый» айфон как раз счёт прямых углов и большей плоскости корпуса. Появятся как минимум два новых разъёма, для зарядника MagSafe и SD-карт. Устройство получит улучшенную подсветку и мини-светодиодный дисплей, что улучшит яркость экрана и качество передачи изображения.

Отмечается, что с помощью MagSafe макбуки можно будет регулярно подзаряжать без подключения к сети — что также проводит параллель между этими компьютерами и Iphone 12. Также отмечено, что в будущих устройствах наряду с новым дизайном будет повышена производительность.