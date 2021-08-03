Ноутбуки Apple с новейшим чипом M1X получили разрешение на выход в России

Отметим, что по последним данным, новые MacBook Pro на M1X получат изменение дизайна. В том числе им вернут порт HDMI, SD-картридер и MagSafe для безопасной зарядки. Также обе модели должны оснастить дисплеями нового поколения — Mini LED. Такие же, к слову, уже установлены в старшей версии новейшего iPad Pro.