Ноутбуки Apple с новейшим чипом M1X получили разрешение на выход в России

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 13:29
Ноутбуки Apple с новейшим чипом M1X получили разрешение на выход в РоссииОсталось дождаться анонса от купертиновцев
Изначально выхода новых MacBook на базе чипа Apple M1X ждали ещё весной 2021 года. Но, судя по всему, устройства только-только начали готовиться к выходу.
Так, например, они были найдены в базе данных Евразийской экономической комиссии. Речь идёт об устройствах под модельными номерами A2442 и A2485, пишет Gizmochina. Это означает, что ноутбуки получили разрешение выйти на территории в том числе и России.
Отметим, что по последним данным, новые MacBook Pro на M1X получат изменение дизайна. В том числе им вернут порт HDMI, SD-картридер и MagSafe для безопасной зарядки. Также обе модели должны оснастить дисплеями нового поколения — Mini LED. Такие же, к слову, уже установлены в старшей версии новейшего iPad Pro.