Ноутбуки Dell и Asus оказались наиболее ремонтопригодными

Компьютеры с наименьшей ремонтопригодностью получили оценку F — наихудший бал. К таковым исследователи отнесли продукцию компании Lenovo. Специалисты объяснили своё решение тем, что Lenovo не предоставляет никаких инструкций по ремонту ни персональных компьютеров, ни ноутбуков, что затрудняет их обслуживание и ремонт в домашних условиях.

Apple, HP, Samsung, Microsoft и Dell получили более высокие оценки: Apple и НР — С, Dell, Samsung и Microsoft — В. При этом Dell вместе с Aser и Asus признаны наиболее ремонтопригодными.

Самыми простыми для ремонта в домашних условиях специалисты назвали Aser и Asus: самым простым в ремонте оказался ноутбук Asus Zenbook Pro 14. Напротив, Apple MacBook Pro M3 Max был признан самым сложным для домашнего ремонта.

Исследователи PIRG также назвали Apple, Google, Motorola и Samsung брендами, производящими смартфоны с наилучшей ремонтопригодностью.

Информацию прокомментировал автор отчёта Лукас Гаттерман. Эксперт отметил, что смартфоны имеют более высокие показатели ремонтопригодности, чем компьютеры, отчасти благодаря местному законодательству, которое поощряет производителей выпускать устройства, которые можно ремонтировать на дому.